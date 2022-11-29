Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надя у Twitter.
За його словами, техніку було передано на підставі угоди з Німеччиною.
“Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (главі Міноборони Німеччини – ред.) Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні”, — написав він.
Glad to confirm that 30 #Slovak #BMP1 infantry fighting vehicles were donated to #Ukraine based on #ringtausch agreement with #Germany. Thanks Christine #Lambrecht for excellent coop.🇸🇰🤝🇩🇪 #SlavaUkraini @UKRinSR @SlovakiaMFA @oleksiireznikov @DefenceU @Slovakia_NATO 💛💙🇺🇦 pic.twitter.com/s0PCwvtUmJ
— Jaro Nad (@JaroNad) November 29, 2022
Зазначимо, що БМП-1 є бойовою машиною піхоти, яка призначена для спільних дій з танками в бою та транспортування особового складу. Вона перебувала на озброєнні СРСР з 1966 року. Серійно її випускали з 1966 до 1983 року.
БМП-1 використовувалася під час війні в Афганістані та багатьох інших військових конфліктах. Пізніше базі БМП-1 розпочався випуск удосконаленої моделі БМП-2.
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