Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надя у Twitter.

За його словами, техніку було передано на підставі угоди з Німеччиною.

“Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (главі Міноборони Німеччини – ред.) Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні”, — написав він.

Зазначимо, що БМП-1 є бойовою машиною піхоти, яка призначена для спільних дій з танками в бою та транспортування особового складу. Вона перебувала на озброєнні СРСР з 1966 року. Серійно її випускали з 1966 до 1983 року.

БМП-1 використовувалася під час війні в Афганістані та багатьох інших військових конфліктах. Пізніше базі БМП-1 розпочався випуск удосконаленої моделі БМП-2.