Про це заявило Міністерства оборони Словаччини.

Очільник Міноборони Словаччини Ярослав Надя додав, що Україна отримала ще дев’ять літаків.

“Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція”, — наголосив Надь.

За його словами, у боротьбі проти російської агресії літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України.

“До того ж на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо”, — зауважив міністр.