Про це заявило Міністерства оборони Словаччини.
Очільник Міноборони Словаччини Ярослав Надя додав, що Україна отримала ще дев’ять літаків.
“Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція”, — наголосив Надь.
За його словами, у боротьбі проти російської агресії літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України.
“До того ж на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо”, — зауважив міністр.
- Наприкінці 2022 року міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі МіГ-29.
- З понеділка, 17 квітня, Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.