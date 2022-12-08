“Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Вчора (7 грудня, – ред.) наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги. Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інше спорядження”, – сказав Качер.

Також країна планує передати близько 300 електрогенераторів.

“Генератори, які ми передамо, передусім мають допомогти цивільним: школам, лікарням – це те, що потрібно, це ті, кому треба найшвидше допомогти. Ми маємо допомогти цивільним перезимувати цю зиму. Якщо брати електротрансформатори, то вони одразу підуть до електромережі”, – підкреслив він.

Глава МЗС відзначив, що Словаччина готова взяти патронат над одним з населених пунктів Київської області. Країна планує розпочати процес відбудови. Растіслав Качер наголосив, що його країна готова відбудовувати й інші об’єкти, такі як школи і дитячі будинки.