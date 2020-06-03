Чехія і Словаччина вирішили повністю відкрити спільний кордон для вільного пересування громадян і вантажів.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

“Прем’єри обох держав підтвердили перед початком зустрічі, що з півночі четверга повністю відновлюється режим вільного сполучення на кордоні між Словаччиною та Чеською Республікою“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що з вже з 4 червня поліційне патрулювання на ділянці спільного кордону між державами буде тимчасово зупинено.

При цьому наголошується, що прийняттю такого рішення сприяла епідеміологічна ситуація в обох країнах, яка поліпшується.

Нагадаємо, що з 15 червня чехи зможуть почати подорожувати Європою без складання тесту на коронавірус після повернення.