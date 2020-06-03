Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.
“Прем’єри обох держав підтвердили перед початком зустрічі, що з півночі четверга повністю відновлюється режим вільного сполучення на кордоні між Словаччиною та Чеською Республікою“, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що з вже з 4 червня поліційне патрулювання на ділянці спільного кордону між державами буде тимчасово зупинено.
При цьому наголошується, що прийняттю такого рішення сприяла епідеміологічна ситуація в обох країнах, яка поліпшується.
Нагадаємо, що з 15 червня чехи зможуть почати подорожувати Європою без складання тесту на коронавірус після повернення.
- Раніше повідомлялося, що Чехія в червні відкриє кордони зі Словаччиною та Австрією