Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Прем’єри обох держав підтвердили перед початком зустрічі, що з півночі четверга повністю відновлюється режим вільного сполучення на кордоні між Словаччиною та Чеською Республікою, сказано в повідомленні.

Уточнюється, що з вже з 4 червня поліційне патрулювання на ділянці спільного кордону між державами буде  тимчасово  зупинено.

При цьому наголошується, що прийняттю такого рішення сприяла епідеміологічна ситуація   в обох країнах, яка поліпшується.

Нагадаємо, що з 15 червня чехи зможуть почати подорожувати Європою без  складання тесту  на коронавірус після повернення.

  • Раніше повідомлялося, що Чехія в червні відкриє кордони зі Словаччиною та Австрією