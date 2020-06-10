Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

На сьогоднішній день в’їхати на територію Словаччини можуть ті, у кого є дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні. Також пропустять в Словаччину тих, у кого є негативний RT-PCR тест щодо зараження коронавірусом.

Результат тесту повинен бути на словацькій, чеській, англійській або німецькій мові.

Важливо – тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 96 годин до факту пред’явлення результатів.

Зазначені категорії громадян не повинні проходити 14-денну обсервацію, а також не зобов’язані звітувати про своє місцезнаходження за допомогою мобільного сервісу “Smart karanténa” (“Розумний карантин”). При цьому, їм рекомендують бути на карантині протягом п’яти діб з дня приїзду, після чого знову зробити тест на COVID-19.

Транзитом через Словаччину мають право проїхати громадяни Євросоюзу, які повертаються в рідну країну. Аналогічне право є у тих, хто має дозвіл на проживання в одній з країн ЄС. Вони також зобов’язані пред’являти негативний тест на COVID-19. Час транзиту має скласти не більше 8 годин.