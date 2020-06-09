У Словаччині вирішили дозволити в'їзд до країни туристам з 16 країн. Для українських туристів в'їзд поки заборонений.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що вже з 10 червня кордони Словаччини будуть відкриті для туристів зі Швейцарії, Ліхтенштейну, Німеччини, Хорватії, Словенії, Кіпру, Греції, Болгарії, Естонії, Мальти, Фінляндії, Литви, Латвії, Ісландії, Данії та Норвегії.

Відзначається, що раніше країна відкрила в’їзд для жителів Угорщини, Австрії та Чехії.

За словами прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича, обов’язковий карантин після прибуття в країну для громадян країн “безпечного” списку буде скасовано.

“Ми переходимо від заборон до особистої відповідальності”, – сказав він.