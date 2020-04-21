Про це повідомляє словацьке видання SME.
Уточнюється, що обмеження в Словаччині пом’якшуватимуться в чотири етапи.
Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті невеликі ресторани й бари.
Крім того, з 22 квітня в Словаччині відкриються спортивні майданчики та ринки просто неба.
Також у країні зможуть працювати хостели, проте поки тільки для тривалого проживання.
Наступними етапами пом’якшення карантину передбачається відкриття туристичних визначних пам’яток, великих магазинів, а також культурно-мистецьких заходів.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планується продовжити до 12 травня.
- Міністерство охорони здоров’я України запропонує Уряду деякі пом’якшення карантинних обмежень: зокрема, щодо прогулянок у парках, а також відвідування музеїв та бібліотек.