Про це повідомляє словацьке видання SME.

Уточнюється, що обмеження в Словаччині пом’якшуватимуться в чотири етапи.

Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті невеликі ресторани й бари.

Крім того, з 22 квітня в Словаччині відкриються спортивні майданчики та ринки просто неба.

Також у країні зможуть працювати хостели, проте поки тільки для тривалого проживання.

Наступними етапами пом’якшення карантину передбачається відкриття туристичних визначних пам’яток, великих магазинів, а також культурно-мистецьких заходів.