Прем'єр-міністр Пітер Пеллегріні заявив, що Словаччина замовила в Україні 2 млн масок, але її випередив німецький постачальник, купивши ці маски.

Про це повідомляє телеканал ТА3.

За його словами прем’єра, Україна висунула умову – оплата за маски повинна здійснюватися за готівку. “Ми вже підготували готівку 1,2 мільйона євро в валізі, але тут прийшов німецький дилер і купив маски”, – сказав Пітер Пеллегріні.

Повідомляється, що нинішня ситуація з пандемією серйозно вплине на економіку Словаччини. За словами прем’єр-міністра, що міністр фінансів, який йде з посади, готує пакет заходів для підтримки економічної стабільності.

Станом на 11:00 неділі було зареєстровано 10 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього в країні у 54 осіб підтверджено Covid-19. Прессекретарка Міністерства охорони здоров’я Зузана Еліашова заявила, що нові випадки захворювання підтверджені в Тренчині, Братиславі, Трнаві, Банській Бистриці і Мартіні.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Словаччина і хотіла купити маски в Україні, то тільки в обхід офіційної процедури.

“Якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати — незаконні. Ми жорстко блокуватимемо їх разом з МВС та митиницею. Здоров’ям громадян не торгуємо”, – сказав він.