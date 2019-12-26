Про це повідомили на сайті “Мислово”.

“Словник сучасної української мови та сленгу “Мислово” обрав слово “діджиталізація” словом 2019 року. Неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, є транслітерацією англійського digitalization та означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з використанням цифрових технологій. Слово являє собою спрощену форму більш точного терміну “цифрова трансформація” та є проявом глобальної цифрової революції”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що інші світові тренди, такі як зміна клімату або проблеми гендерної ідентичності, не отримали суттєвого поширення в українській публічній дискусії.

Іншими претендентами на звання слова року були:

— “Зе” — скорочення прізвища обраного в 2019 році президента Володимира Зеленського;

— “монобільшість” — більшість у Верховній Раді була сформована однією партією;

— “турборежим” — термін, яким характеризують перші місяці роботи Верховної Ради України IX скликання;

— “розведення” — процес двостороннього відведення сил і засобів на Донбасі;

— “червоні лінії” — громадянська кампанія, спрямована на недопущення реваншу в Україні в питаннях євроінтеграції, відносин з Російською Федерацією та ін .;

— “полонені” — незаконно утримувані в Росії українці.

Зазначимо, словник “Мислово” був створений в 2012 році для фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Щорічно “Мислово” обирає слово року — найбільш відвідуване слово словника. У 2018 році це було слово “томос”, а в 2017 — “безвіз”.