Про це інформує RTV Slovenija
У Міноборони пояснили, що угода містить положення щодо мети, управління, фінансів, адміністрування, укладання контрактів та відповідальності. Також визначає захист конфіденційних даних, приєднання нових членів і заключні положення щодо тривалості, додавання, припинення або виходу.
Тож Словенія приєднається до спільного замовлення боєприпасів у межах проєкту EDA, в якому зголосилися взяти участь 23 члени Союзу та Норвегія.
20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона боєприпасів протягом року.
На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі аналогічну суму виділять на укладання контрактів із виробниками снарядів, після чого держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.
Раніше Україна заявила, що цього року їй знадобиться 1 мільйон боєприпасів, а Естонія підрахувала, що це коштуватиме приблизно 4 мільярди євро.
- Естонія планує надати Україні партію 155-мм снарядів у межах ініціативи ЄС щодо постачання Україні мільйона боєприпасів для артилерії, а також інше озброєння.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що не можна виключати купівлю артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу, попри те, що однією з цілей естонської ініціативи було пожвавити оборонну промисловість ЄС.
- До 2025 року французька оборонна компанія Nexter подвоїть виробництво боєприпасів. Це відповідь на зростання попиту, пов’язаного з війною РФ проти України. Компанія виробляє, зокрема ракети для техніки, яку Париж споряджає на український фронт.
- На сьогодні оборонна промисловість Німеччини вийшла на пік виробництва. Країна була змушена відреагувати на вторгнення Росії в Україну.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення 1 мільярда євро Україні. Кошти спрямують на постачання артилерійських боєприпасів українським військовим.