Уряд Словенії ознайомився з підходом до спільної закупівлі боєприпасів для України. Проєктну угоду між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар’ян Шарец.

Про це інформує RTV Slovenija

У Міноборони пояснили, що угода містить положення щодо мети, управління, фінансів, адміністрування, укладання контрактів та відповідальності. Також визначає захист конфіденційних даних, приєднання нових членів і заключні положення щодо тривалості, додавання, припинення або виходу.

Тож Словенія приєднається до спільного замовлення боєприпасів у межах проєкту EDA, в якому зголосилися взяти участь 23 члени Союзу та Норвегія.

20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона боєприпасів протягом року.

На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі аналогічну суму виділять на укладання контрактів із виробниками снарядів, після чого держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.

Раніше Україна заявила, що цього року їй знадобиться 1 мільйон боєприпасів, а Естонія підрахувала, що це коштуватиме приблизно 4 мільярди євро.