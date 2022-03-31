Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Як зазначив Янез Янша, він підтримує таку допомогу, оскільки Україна зараз найбільше потребує саме ППО. Водночас прем’єр-міністр Словенії зауважив, що не хоче багато говорити про те, чим його країна допомагає Україні.
Янша також розповів про свою телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, під час розмови Зеленський сказав, що готовий провести референдум і внести зміни у Конституцію України щодо відмови України стати членом НАТО.
“Думаю, Україна ухвалила якесь прагматичне рішення. Мені здається, коли Україна виграє цю війну, у НАТО захочуть, щоб ця країна приєдналась до них. Тому що коли вони переможуть армія України буде однією з найсильніших, а, можливо, і найсильнішою у Європі”, – наголосив Янез Янша.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони США повідомили, що перші шість із “приблизно 30” від загальної кількості поставок останнього раунду допомоги США в галузі безпеки Україні вже переміщено в регіон.
- Також Норвегія анонсувала передавання Україні більшої кількості зброї для захисту. Зокрема кількість протитанкового озброєння досягне 4 тисяч одиниць.
- Раніше п’ятий Президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко звернувся до західних союзників з проханням забезпечити Україну протиповітряною та протитанковою зброєю. За словами Порошенка, зараз найголовніше — врятувати Україну, і навколо цієї мети має об’єднатися увесь світ.
- Водночас глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не дозволить постачати зброю Україні через свій кордон. Міністр вважає, що Угорщині потрібно триматись якомога далі від війни в Україні.