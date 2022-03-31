Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як зазначив Янез Янша, він підтримує таку допомогу, оскільки Україна зараз найбільше потребує саме ППО. Водночас прем’єр-міністр Словенії зауважив, що не хоче багато говорити про те, чим його країна допомагає Україні.

Янша також розповів про свою телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, під час розмови Зеленський сказав, що готовий провести референдум і внести зміни у Конституцію України щодо відмови України стати членом НАТО.