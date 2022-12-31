Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон передала послу України в Республіці Словенія Андрію Тарану два автомобілі швидкої допомоги, які Словенія дарує Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Словенії.

Два реанімобілі вартістю 210 тисяч євро класу B, обладнані за міжнародними стандартами, будуть доставлені в Україну найближчими днями.

За даними МЗС Словенії, ще один реанімобіль класу С вартістю 370 тисяч євро, оснащений неонатальним транспортним інкубатором та іншим ключовим обладнанням для транспортування недоношених дітей та їхніх матерів, прибуде в Україну в першій половині наступного року.

Таня Файон підкреслила, що Словенія підтримує Україну терміновою гуманітарною допомогою з першого дня широкомасштабної війни та запевнила посла України в Республіці Словенія у подальшій допомозі та солідарності з українським народом.

“Словенія підтримує Україну. Ми хочемо допомогти українському народу всіма можливими способами, зокрема дипломатичними зусиллями й матеріальною допомогою, першочергово обладнанням для порятунку життя” – зазначила міністерка закордонних справ Словенії Тані Файон.

У відомстві зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, Словенія надала 4,3 мільйона євро гуманітарної допомоги й один мільйон євро на фінансування гуманітарної ініціативи “Зерно для України”. Це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття.

Варто зазначити, що за період воєнного стану до України загалом надійшло 10 500 тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 12, 850 мільярда гривень. За даними МОЗ, це допомога більш ніж від 35 країн світу, від міжнародних та партнерських організацій, від українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн.