Сьогодні, 31 березня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Республіки Словенія Роберт Голоб підписали спільну заяву, в якій сторони засудили російський терор проти цивільного населення та цивільної інфраструктури України. Зокрема, Роберт Голоб висловив підтримку формулі миру президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

Під час візиту прем’єр-міністра Словенії до України з нагоди першої річниці деокупації Бучі, Денис Шмигаль подякував Словенії за незмінну підтримку нашої держави в усіх сферах. Сторони обговорили розмінування та відновлення українських територій від наслідків російської агресії. Зокрема, проєкти комплексної відбудови населених пунктів.

За підсумками зустрічі глави урядів підписали спільну заяву. У ній сторони, серед іншого, засудили російський терор проти цивільного населення та цивільної інфраструктури України та підкреслили необхідність негайного й повного виведення всіх російських військ та збройних формувань із суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, прем’єр-міністри України та Словенії також наголосили на необхідності зміцнення обороноздатності України та на важливості розслідування воєнних злочинів Росії та її посадових осіб з метою притягнення винних до відповідальності.

“Словенія висловила підтримку вступу нашої держави до ЄС і НАТО й готова допомагати нам із подальшою інтеграцією та зміцненням обороноздатності”, – зазначив прем’єр-міністр України.

Також під час зустрічі глави урядів наголосили на важливості розширення Чорноморської зернової ініціативи, її поширення на інші українські морські порти та привітали готовність Словенії брати участь у відновленні, реконструкції та модернізації України, зокрема у сферах “зеленого переходу”, цифровізації та телекомунікацій, освіти, енергетики та енергоефективності, перероблювання відходів та очищення води, будівництва, планування та інфраструктури.