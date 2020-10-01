Уряд Словенії з 1 жовтня дозволив громадянам України в'їжджати в країну за наявності довідки про негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Про це повідомляє посольство України в Словенії.

“З 1 жовтня дозволяється в’їзд в Словенію без проходження 10-денного карантину громадянам з третіх країн (у тому числі України) за наявності негативного результату тесту на COVID-19 – не пізніше ніж за 48 годин, зробленого в установах чи організаціях в країнах ЄС, Шенгенської зони, Словенії або тих, які Інститут мікробіології та імунології Словенії та Національна лабораторія Словенії з охорони здоров’я визнали надійними і які є у переліку Національної лабораторії”, – йдеться в повідомленні.

Також в посольстві надали список установ по всьому світу, в яких можна зробити ПЛР-тест, в тому числі в Україні.

Там відзначили, що в довідці повинні бути вказані особисті дані особи відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) і негативний результат (Negativе).