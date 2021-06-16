Про це повідомляє місцеве видання Mladina.

“Епідемія COVID-19 в Словенії закінчилася, але загроза нового коронавірусу ще не минула. Ключовими заходами щодо стримування поширення коронавірусу як і раніше залишаються вакцинація проти COVID-19 і подальше проведення епідеміологічних заходів та їх поступове зняття”, – зазначив він.

📽 Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ➡️➡️➡️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021

Крім того, Словенія також припинила дію надзвичайного стану, який був введений в зв’язку з COVID-19.

Культурні і спортивні заходи можна буде відновити з 75%-вою пропускною спроможністю для людей, які були вакциновані, дали негативний результат або вилікувалися від інфекції.

При цьому, деякі заходи захисту залишаться в силі, наприклад, вимога носити маски для обличчя в громадських місцях і триматися на безпечній відстані від інших.

У вівторок Словенія повідомила про 112 нові випадки захворювання COVID-19 і два смертельні випадки. Наразі близько 45% дорослого населення Словенії отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, а 32% вже повністю вакциновані.