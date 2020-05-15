Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення влада країни прийняла після того, як щодня протягом двох тижнів фіксувалося не більше семи випадків зараження на добу.

Також в країні скасували вимогу щодо примусової ізоляції для тих, хто прибув в країну з інших країн Євросоюзу.

“Словенія приборкала епідемію за останні два місяці … Сьогодні в Словенії найкраща епідеміологічна картина в Європі”, – заявив прем’єр-міністр Янез Янса.

На сьогоднішній день в Словенії повідомили про 1464 випадки коронавірусу і 103 смертельних випадки. Епідемію в країні оголосили 12 березня.

В країні були закриті всі школи, спортивні та культурні установи, бари, ресторани, готелі і магазини, за винятком продовольчих магазинів і аптек. Також не працював громадський транспорт.

Уряд почав послаблювати карантин з 20 квітня. Громадський транспорт відновив роботу цього тижня, а на наступному тижні деякі учні повернуться в школи. Всі бари і ресторани, а також невеликі готелі на 30 номерів будуть відкриті на наступному тижні.

Офіційне завершення епідемії в Словенії означає, що громадянам, які залишилися без роботи, виплачуватимуть допомогу тільки до кінця травня.

Також уряд Словенії пояснив, що іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції не буде дозволено в’їжджати в країну.

Громадяни, які приїжджають до Словенії з країн, які не входять до ЄС, зобов’язані дотримуватися 14-денного карантину. Виняток – дипломати і люди, що займаються перевезенням вантажів.

Щоб запобігти можливості нового спалаху, громадяни будуть слідувати встановленим санітарно-гігієнічним нормам і правилам. Потрібно буде носити маски в закритих громадських приміщеннях, дотримуватися норм соціального дистанціювання, дезінфікувати руки при вході в громадські місця.