Умови в'їзду до Словенії під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

В’їзд до Словенії для українців дозволений, проте після прибуття в країну доведеться проходити 14–денний карантин.

При цьому підкреслюється, що карантин не потрібно буде проходити українцям, які мають дозвіл на постійне, або тимчасове проживання в країні.

Дана інформація актуальна станом на 23 червня 2020 року.

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