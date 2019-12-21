Досягнута з Росією газова домовленість є "складним для всіх сторін компромісом".

Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

“Про що домовилися. 3 мільярди доларів “живими грошима” до кінця цього року. Таким чином повною мірою буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу у транзитній справі. Тут повна перемога. Транзит буде продовжено. Визначено транзитні потужності на п’ять років, за які “Газпром” гарантовано повинен заплатити. Але обсяги транзиту можуть бути і більшими, просто потрібно буде додатково їх бронювати (і платити за значно вищим тарифом) на рік / квартал / місяць / добу вперед”, – написав Вітренко.

Він зазначив, що тривалість контракту може бути продовжена. За словами Вітренка, з даного питання був досягнутий “складний компроміс”, оскільки російська сторона хотіла контракт на рік.

“Газпром” хотів один рік, ми – десять, зійшлися посередині. Гарантовані потужності – теж приблизно посередині між тим, що пропонував “Газпром”, і хотіли ми. Так що тут складний для всіх сторін компроміс”, – наголосив Вітренко.

Він пояснив, що “Газпром” повинен укласти з “Нафтогазом” п’ятирічний договір на організацію транзиту з певними обсягами, під які НАК забронює потужності у компанії “Оператор ГТС України”.

Тобто “Газпром” платитиме “Нафтогазу”, а “Нафтогаз” – ОГТСУ.

У договорі між “Газпромом” і “Нафтогазом” буде наперед виписано тариф. Тариф між НАК і ОГТСУ визначить національний регулятор.

“Навіщо потрібен “Нафтогаз” між “Газпромом” і оператором? Справа у тому, що “Газпром” не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожного дня. “Нафтогаз” є більш пристосований до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якої є український Уряд”, – уточнив Вітренко.