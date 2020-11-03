Народних депутатів від "Слуги народу" закликали не втрачати першість у рішенні щодо автомобілів на єврономерах і не віддавати ініціативу іншим фракціям.

Відповідне листування, яке сьогодні тривало в чаті фракції “Слуги народу”, вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, сьогодні під стінами Верховної Ради був організований “податковий майдан”: на акцію протесту вийшли підприємці, які виступили проти введення касових апаратів (РРО) для “спрощенців” (фізосіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування).

Паралельно відбувалася акція власників авто на єврономерах (“євроблях”). Протестувальники вимагали ухвалення законопроєкту №3704, який має спростити легалізацію транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Ініціаторами документа виступили, зокрема, нардепи від “Слуги народу”.

Тим часом у залі засідань Ради “Батьківщина” та її лідер Юлія Тимошенко виступили ініціатором переговорів фракцій, на яких було ухвалено рішення щодо відтермінування введення РРО для ФОП на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Згодом Тимошенко виступила на брифінгу і заявила, що це саме вона “зібрала всіх лідерів фракцій, керівництво Верховної Ради та домоглася того, щоб завтра, у крайньому разі післязавтра, був розглянутий закон, щоб для ФОП введення касових апаратів перенесли на 1,5 року”.

Тимошенко також заявила, що “Батьківщина” має “план розв’язання проблеми” “євроблях”.

На цьому тлі відбувалася активна дискусія в чаті “слуг народу”.

Так, один із нардепів “подякував”, що “ЮВ (Юлії Володимирівні, – ред.) вручили переможний прапор щодо ФОП” (мається на увазі, що в сьогоднішній ситуації саме Тимошенко виступила активним ініціатором розв’язання проблем з РРО, а не “Слуга народу”) .

Хтось висловив думку, що “Тимошенко та інші вже давно почали виборчу кампанію на позачергові парламентські (вибори, – ред.)”.

Також велися дискусії щодо самих законодавчих ініціатив: наприклад, чи давати відстрочку “євробляхерам” або ж “розмитнення за доступними цінами”.

Один зі “слуг” виступив категорично проти відтермінування введення касових апаратів для підприємців і повідомив, що голосувати за таке рішення в залі не буде. “Якщо не тепер, то явно ніколи”, – написав депутат.

А нардеп від “Слуги народу” Андрій Богданець закликав колег по фракції “не про*бати відстрочку щодо “євроблях” і зберегти першість у розв’язанні даного питання.

“ФОП (фізособам-підприємцям, – ред.) дали послаблення. Під головуванням інших політсил. Давайте не про*бем відтермінування по “євробляхах”. Візьмімо це собі на прапор”, – написав депутат.