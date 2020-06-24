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«Слуга» Бардіна назвала сексистський скандал за участю керівництва неприємною ситуацією

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна назвала сексистський скандал, який вибухнув навколо керівництва партії Олександра Корнієнка і Давида Арахамії, "неприємною ситуацією".

Середа, 24 червня 2020, 15:35

Про це вона написала у Facebook.

“Я не підтримую негативну чи з окрасом сексизму комунікацію відносно жінок, політикинь, громадських діячок, журналісток, лікарок будь-кого. За словами пана Корнієнка, це був монтаж і приватна розмова. Можливо, але знову ж таки це зіграло проти жіноцтва і депутатів. Думаю, у відповідь та на запобігання цьому парламент має не лише підтримати 50% гендерну квоту у виборче законодавство, а й встановити відповідальність для депутатів за сексизм та дискримінацію”, – зазначила Бардіна.

Вона висловила надію, що можливо “низка таких випадків стане уроком для всіх депутатів”, щоб уникнути подібного в майбутньому.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої.  Цю розмову було записано  на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба, так, баба, так”.

  • Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував відео з брифінгу в Миколаєві 23 червня, де він і Давид Арахамія нібито обговорюють колегу по фракції — Ірину Аллахвердієву.
  • Народний депутат від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
  • Давид Арахамія заявив про те, що колеги по фракції Ірині Аллахвердієва всі роблять компліменти, а оприлюднений діалог з головою партії “Слуга народу” Олександром Корнієнком є монтажем.
  • “Слуга народу” Гео Лерос заявив, що вкрай негативно ставиться до слів своїх колег по фракції.
Теги: Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, сексизм, скандал

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