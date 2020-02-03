Народний депутат від "Слуги народу" Ліза Богуцька переплутала прізвище соціолога Євгена Головахи, вибачаючись перед ним за слова про "дідуся позаминулого століття".

Відповідний пост нардеп опублікувала в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, народний депутат від “Слуги народу” Ліза Богуцька опублікувала на своїй сторінці в Facebook пост з коментарем щодо дискусії відомого українського соціолога Євгена Головахи і міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета з приводу перепису населення. У своєму пості Богуцька назвала Головаху “дідусем позаминулого століття”.

У понеділок, 3 лютого, нардеп вирішила публічно вибачитися перед вченим.

“Кілька днів тому я написала пост про Дмитра Дубілета в програмі Шустера. Його опонента назвала “якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття”. Виявилося, що це дуже відомий соціолог Головаха. І виходить, що я образила людину, назвавши його “якимось, з далекого минулого” та “совком”. Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головасі”, — написала вона.

Крім цього, Богуцька поскаржилася, що тепер, будучи нардепом, не може писати так гостро, як раніше, до того ж за “невдалі жарти” доводиться вибачатися.

“Друзі, ви часто питаєте, чому я перестала писати гостро, з перчиком та родзинкою і натякаєте, мовляв, місце сидіння визначає точку зору. Ви маєте рацію 100%. Визначає. Так, про що і як я могла писати раніше, тепер обмежено рамками не тільки корпоративної етики… Мені вже кілька разів доводилося вибачатися за те, що ображаю людей невдалими жартами, порівняннями і натяками”, — додала вона.

Крім іншого, спочатку нардеп у своєму пості понівечила прізвище соціолога, назвавши його Головко.

СПРАВКА. Євген Головаха – український психолог, соціолог та громадський діяч; доктор філософських наук, професор. Він є співавтор техніки “каузометрії” — біографічної психотерапевтичної методи, яка набула поширення в 1980-х роках у СРСР. Автор власної психолого-соціологічної інтерпретації масового психологічного явища соціальної амбівалентності українського суспільства.