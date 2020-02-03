Так вона написала у своєму фейсбуці.

“Стоїть зараз [міністр Кабінету Міністрів] Дубілет у [телеведучого] Шустера і якийсь Євген Іванович позаминулого століття. Стоїть майбутнє і минуле. Треш. ​​І дідусь намагається розповісти Дубілету, як правильно проводити достовірний перепис, якщо двері агентам не відчиняє 25 % людей. Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить з дискового, який стромляється в спеціальну розетку … Юлія Володимирівна [Тимошенко] теж за паперові трудові книжки. Без них країна не розвинеться. А в своєму “Новому курсі” була виключно за діджіталізацію. Навіть Льошу Жмеренецкого юзала на предмет цифрового прориву … Королевська закотила до стелі очі”, – написала Богуцька, підкресливши, що у противників сучасності “лютий “совок” головного мозку”.

У коментарях під публікацією “слугу народу” Богуцький підтримали:

Це просто представники системи, яка чинить опір.

“Совок” головного мозку “- відмінний синонім шизофренії!

На жаль, але на вибори ходять бабусі з дисковими телефонами і їм глибоко все одно на діджіталізацію.

А ось в інші користувачі вирішили вказати Богуцькій, що Євген Головаха є відомим вченим, якого найчастіше цитують провідні ЗМІ США, Європи, Великої Британії, а “кожна його робота – бестселер”.

СПРАВКА. Евген Головаха – український психолог, соціолог та громадський діяч; доктор філософських наук, професор. Він є співавтор техніки “каузометрії” — біографічної психотерапевтичної методи, яка набула поширення в 1980-х роках у СРСР. Автор власної психолого-соціологічної інтерпретації масового психологічного явища соціальної амбівалентності українського суспільства.