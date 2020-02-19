Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Дзиндзя.

Так, сьогодні в залі Парламенту вшанували пам’ять загиблих у війні на Донбасі. Після оголошення хвилини мовчання всі депутати піднялися і Бужанський у тому числі.

Після в Раді вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані. Цього разу Максим Бужанський залишився сидіти на своєму місці.

Against modern world Конкурс на кращий підпис 🔥 Всі нардепи встають, щоб вшанувати пам’ять загиблих, а Max Buzhanskiy – ні! 📹: Андрій Дзиндзя Опубліковано Букви Середа, 19 лютого 2020 р.