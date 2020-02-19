Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Дзиндзя.
Так, сьогодні в залі Парламенту вшанували пам’ять загиблих у війні на Донбасі. Після оголошення хвилини мовчання всі депутати піднялися і Бужанський у тому числі.
Після в Раді вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані. Цього разу Максим Бужанський залишився сидіти на своєму місці.
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Всі нардепи встають, щоб вшанувати пам’ять загиблих, а Max Buzhanskiy – ні!
📹: Андрій Дзиндзя
Опубліковано Букви Середа, 19 лютого 2020 р.
- Раніше народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський вніс до Парламенту законопроєкт про визнання таким, що втратив чинність, закону про функціонування української мови.