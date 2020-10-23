Про це повідомив журналіст проєкту “Бігус” Максим Опанасенко на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, авто Дубінського перевищило швидкість на автошляху М 03 (Київ — Харків — Довжанський). Порушення зафіксували сьогодні, 23 жовтня, о 10:21.

“Цікаво, буде хоч один день, коли такого не буде? Просто яскрава ілюстрація тому, що нам потрібна система балів. І ануляція посвідчень після енного порушення“, – зазначив журналіст.

Нагадаємо, що це не поодинокий випадок порушення Дубінським ПДР. Всього за тиждень нардеп ігнорував правила тричі.

18 жовтня Опанасенко сфотографував автомобіль BMW, який було припарковано в недозволеному місці і який потім евакуювали. Цей автомобіль так само є власністю Дубінського. У відповідь на публікацію нардеп обізвав журналіста: “Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лох”.

21 жовтня авто Дубінського перевищило швидкість на проспекті Героїв Сталінграда, 25. Порушення зафіксували о 10:45.