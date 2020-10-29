Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський знову порушив правила паркування: на цей раз біля Офісу президента України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Дубінського, він приїхав до ОПУ, аби відзвітувати про результати місцевих виборів у Київській області.

На запитання журналіста, чи припаркував він сьогодні свій автомобіль за правилами, Дубінський відповів ствердно: “Так, за правилами”.

Ось так Дубінський припаркував свій Mercedes-Benz G 55 AMG. Як видно на фото: впритул до пішохідного переходу.

Згідно з правил дорожнього руху, а саме § 15 пункт 15.9: “Стоянка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків”.

Варто зазначити, що чорний Mercedes теж припаркувався з порушеннями, але, на жаль власника авто поряд не було.

Нагадаємо, що це не поодинокий випадок порушення Дубінським ПДР. Всього за минулий тиждень нардеп ігнорував правила тричі.

18 жовтня журналіст проєкту “Бігус” Максим Опанасенко сфотографував автомобіль BMW, припаркований в недозволеному місці, який потім евакуювали. Цей автомобіль так само є власністю Дубінського. У відповідь на публікацію нардеп образив журналіста: “Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лох”.

21 жовтня авто Дубінського перевищило швидкість на проспекті Героїв Сталінграда, 25. Порушення зафіксували о 10:45.

23 жовтня о 10:21 авто Дубінського перевищило швидкість на автошляху М 03 (Київ — Харків — Довжанський).