Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос назвав свого колегу по фракції Євгена Брагар довбо*бом.

Про це Лерос написав на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином Гео Лерос відреагував на пропозицію нардепа Брагаря продати собаку, щоб заплатити за “комуналку”.

Нагадаємо, Євген Брагар у студії каналу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно… Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Пізніше ця пенсіонерка заявила про своє розчарування політикою чинної влади.