Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін поділився в чаті анекдотом про українських президентів, у якому нинішнього главу держави Володимира Зеленського названо "коміком".

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Гурін днями поділився із співрозмовником анекдотом про українських президентів наступного змісту:

“Перший віддав ядерну зброю,

Другий створив олігархат,

Третій захопився бджолами,

Четвертий був бандитом,

П’ятим став кондитер,

Шостий комік.

На сьомого будуть балотуватися боксер, клоун, кондитер і кума Путіна”.

Як відомо, першим президентом України був Леонід Кравчук, другим – Леонід Кучма, третім – Віктор Ющенко, четвертим – Віктор Янукович, п’ятим – Петро Порошенко, а шостим – Володимир Зеленський.

Раніше в “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.

Судячи з листування, співрозмовник нардепа Гуріна анекдот оцінив.

Крім того, Гурін переглядав у телефоні список, схожий на перелік планів на 2021 рік. Серед іншого, в цьому списку є такий пункт, як “придбати квартиру на вулиці Гончара, 15”.

Варто зазначити, що вулиця Олеся Гончара знаходиться в Шевченківському районі столиці. Вартість квадратних метрів там різна.

Наприклад, двокімнатну квартиру на вул. Гончара 15/3 зараз продають за $235 тисяч ($4052 за квадратний метр).

На тій же вулиці, однак в іншому будинку, можна придбати житло й дешевше (але без ремонту).

ОНОВЛЕНО 20:35:

У коментарі #Буквам Дмитро Гурін зазначив, що під словом “клоун” в анекдоті мався на увазі один із лідерів “ОПЗЖ” Юрій Бойко.

“Якщо ви звернули увагу, Зеленський фігурує в цьому жарті як комік… Якщо шановних коментаторів цікавить історія жарту, то роль “клоуна” була зарезервована для політика, який буде розповідати, про “вєлікій русскій язик”. Роль дісталась Бойку. Тимошенко теж мала бути в жарті, але їй не придумали епітету. Надто велична жінка”, – пояснив нардеп.

Він також висловив думку, що “кожен з українських президентів мав досягнення”.

“Навіть Янек (Віктор Янукович, – ред.) дуже правильну бюджетну реформу зробив. Порошенко по суті створив армію, Ющенко дуже сильно вплинув на національну ідею і політику пам’яті, Кучма зробив багато економічних реформ, Кравчук отримав незалежність, Зеленський сильно просунув децентралізацію. У всіх є успіхи, проте, це просто жарт”, – наголосив Гурін коментуючи анекдот.

Що стосується “плану на 2021 рік”, Гурін у коментарі #Буквам зазначив, що “квартиру б чесно хотів, проте виглядає, що продавати не хочуть і проєкт помер”.

Згідно з декларацією народного обранця за 2020 рік, у родини Дмитра Гуріна є дві квартири в Києві (площею 43,5 та 93,30 кв.м), гараж у столиці, житловий будинок (площею 54,3 кв.м) та земельна ділянка в Ужгороді. Усе це майно зареєстровано на дружину нардепа.

Крім того, дружина Гуріна володіє двома земельними ділянками та садовим будинком у Росії.

Як відомо, нардеп Гурін раніше відзначився заявами щодо коронавірусу. Він, зокрема, висловив думку, що потрібно звільняти лікарів, які відмовляються вакцинуватися проти COVID-19.

Крім того, народний обранець пропонував обмежувати права тих, хто відмовляється від вакцинації проти коронавірусу без медичних причин.