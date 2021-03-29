Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін пропонує обмежувати права тих, хто відмовляється від вакцинації проти коронавірусу без медичних причин, адже це несе загрозу для життя та здоров’я інших громадян.

Про це Гурін написав у Facebook.

За його словами, так варто вчинити після того, як Україна буде забезпечена вакцинами на 100% населення: “Країна має рухатись тим самим шляхом, яким рухається Ізраїль та скоро підуть інші цивілізовані країни — частково обмежувати права тих, хто відмовляється від вакцинації без медичних причин”.

“Насамперед, це відвідування кафе і ресторанів, вишів, театрів, спортивних та інших подій, де є скупчення людей. Для такого обмеження на національному або регіональному рівні, за необхідності, може бути застосована ст. 64 Конституції України. (Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції)

За словами Дмитра Гуріна, люди, вакцинація яким протипоказана з медичних причин, не повинні помирати тому, що хтось боїться – “якщо людина боїться, вона вправі сидіти вдома”.

Нардеп нагадав, що захворювання на COVID-19 не формує стійкий імунітет. Тому навіть ті, хто перехворів, повинні вакцинуватися.

“Кожні 4 хвилини від COVID-19 помирає українець. Можливо когось ця дискусія засмучує, проте набагато більш засмученими є люди, що стоять біля труни родича, померлого від “ковіду”. Пандемія посилюється… Держава вже почала напрямок в бік цивілізації — недавно Верховний суд визнав законною заборону невакцинованим по календарю щеплень дітям відвідувати школу. Такі діти мають перейти на домашню освіту. Це рішення вступило в законну силу і не підлягає оскарженню.

А ще “слуга” Гурін зазначив, що кампанія вакцинації, організована паном Степановим повністю провалена.

“Провалено постачання в країну вакцин. Провалена вакцинація пріоритетних груп. Провалена організація доступу до залишків вакцин українців, які готові вакцинуватися (і бігають по закладах в пошуках цих залишків). І головне, комунікація вакцинації провалена настільки ганебно, що навіть йдуть розмови про відмову від закупівель вакцини AstraZeneca, якою вакцинується пів Європи”.

На старті вакцинації заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що щеплення будуть робити за бажанням. Це саме говорив і президент Володимир Зеленський.

Так само і міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною.