Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.
Канто визнав себе винним у Вестмінстерському магістратському суді за трьома пунктами звинувачення в крадіжці в період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 року.
Під час судового засідання стало відомо, що упродовж епідемії COVID-19 обов’язки чоловіка було змінено: до них увійшло додаткове прибирання, що і надало Канто доступ до офісів та інших приміщень, які раніше були для нього закриті.
За словами прокурора Саймона Могана, деякі з вкрадених товарів на суму від 10 тисяч до 100 тисяч фунтів стерлінгів були виставлені на продаж на eBay. В цілому 37 предметів потрапили на продаж “значно нижче” їхньої справжньої вартості, а Канто заробив на них 7741 фунт стерлінгів.
Одним з предметів був фотоальбом королівського державного банкету про візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії вартістю 1500 фунтів стерлінгів.
Крім того, Канто також украв офіційні світлини з автографами герцога Сассекського та герцога і герцогині Кембридзьких, а також медаль Командора Королівського вікторіанського ордена з шафки колишнього офіцера британської армії генерал-майора Річарда Сайкса, яку йому подарувала королева у 2010 році.
Наразі підозрюваного відпустили під заставу, але йому загрожує тюремне ув’язнення. Справу скеровано до Королівського суду Саутуарк.
- У червні 2019 року президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибув з триденним державним візитом до Великобританії. Перший день його поїздки почався з візиту до королеви Єлизавети II.