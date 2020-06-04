Про це Яцик написала у Facebook.
“Вчора на засіданні комітету ми повинні були затвердити кандидатури від Верховної Ради до конкурсної комісії з відбору керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) – одного нардепа та двох науковців. Всі кандидатури висувалися, як від фракцій, так і шляхом самовисування, і повинні були вибиратися членами комітету шляхом рейтингового голосування (перемагає той, хто набере найбільшу кількість голосів)”- зазначила нардеп.
Про її словами, напередодні голосування з усіх кандидатів від народних депутатів члени комітету підтримали саме її кандидатуру.
“Однак, один з кандидатів вирішив, що особистий авторитет, знання законів, повага в колективі – не головне, а здорова конкуренція – не для нього, адже набагато простіше скористатися особистими зв’язками і наплювати на думку членів комітету. Навіщо доводити, що ти гідний цієї посади, якщо набагато простіше змусити більш сильного опонента зняти свою кандидатуру … у підсумку, за наполяганням президента я зняла свою кандидатуру і не брала участі в подальшому засіданні комітету”, – написала Яцик.
Вона повідомила, що в знак підтримки аналогічне рішення прийняли ще 6 кандидатів-нардепів.
За словами нардепа від “Слуги народу” Сергія Іонушас, в комісію з відбору керівництва ДБР відібрали: Неклюдова Владлена Михайловича; Москвич Лідію Миколаївну; Козлова Андрія Георгійовича.
- 19 травня Верховна Рада України не змогла призначити своїх представників до комісії з проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР).