Народний депутат від "Слуги народу" Юлія Яцик отримала пропозицію від Офісу Президента знятися з участі в конкурсі з відбору кандидатів до комісії, яка обиратиме керівництво Державного бюро розслідувань (ДБР). Знятися їй порадили на користь її колеги по партії Владлена Неклюдова.

Про це Яцик написала у Facebook.

“Вчора на засіданні комітету ми повинні були затвердити кандидатури від Верховної Ради до конкурсної комісії з відбору керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) – одного нардепа та двох науковців. Всі кандидатури висувалися, як від фракцій, так і шляхом самовисування, і повинні були вибиратися членами комітету шляхом рейтингового голосування (перемагає той, хто набере найбільшу кількість голосів)”- зазначила нардеп.

Про її словами, напередодні голосування з усіх кандидатів від народних депутатів члени комітету підтримали саме її кандидатуру.

“Однак, один з кандидатів вирішив, що особистий авторитет, знання законів, повага в колективі – не головне, а здорова конкуренція – не для нього, адже набагато простіше скористатися особистими зв’язками і наплювати на думку членів комітету. Навіщо доводити, що ти гідний цієї посади, якщо набагато простіше змусити більш сильного опонента зняти свою кандидатуру … у підсумку, за наполяганням президента я зняла свою кандидатуру і не брала участі в подальшому засіданні комітету”, – написала Яцик.

Вона повідомила, що в знак підтримки аналогічне рішення прийняли ще 6 кандидатів-нардепів.

За словами нардепа від “Слуги народу” Сергія Іонушас, в комісію з відбору керівництва ДБР відібрали: Неклюдова Владлена Михайловича; Москвич Лідію Миколаївну; Козлова Андрія Георгійовича.