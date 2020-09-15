Про це в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV заявив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
Як повідомлялося раніше, 13 вересня нардеп Гео Лерос, напередодні виключений з фракції “Слуги народу” заявив про те, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата СН Олександра Юрченка. Справа, за словами Лероса, була пов’язана з законопроєктами про відходи.
За словами Арахамії, йдеться не про офіційно працевлаштованого помічника, а про якусь “довірену особу”.
Також голова фракції заявив, що на засідання СН 14 вересня стало відомо, що через скандал довкола хабаря Юрченко хоче тимчасово вийти з фракції.
“Сьогодні була у нас фракція. Нам повідомили, що пан Юрченко хоче вийти з заявою про вихід з фракції. Тому що він каже, що він повністю не винний, буде доводити свою невинність у всіх інстанціях. Але щоб не кидати якусь тінь на фракцію чи партію, яку він представляє, він вийде тимчасово з партії та фракції. Доведе (я сподіваюсь) свою невинуватість, і після того, якщо все нормально, ми його з задоволенням приймемо”, — заявив Арахамія.
Інцидент в прямому етері прокоментував і директор НАБУ Артем Ситник. За його словами, інформація щодо справи була поширена через витік і наразі НАБУ ще не має підстав для оголошення будь-яких результатів розслідування щодо інциденту.
“Зараз детективи НАБУ і прокурори САП працюють над цією ситуацію. І дійсно — є одна особа яка є підозрюваною. Але це попередні висновки, по справі проходять й інші підозрювані, які мають спеціальний статус і відносно них повинні підписуватися підозрі спеціально уповноваженими особами (йдеться про нардепів, підозри яким має підписувати генеральний прокурор — ред.)”, — сказав він.
Ситник додав, що найближчими днями НАБУ офіційно прокоментує цей інцидент.
- Рік тому депутати “Слуги народу” подали в Раду одразу 3 законопроєкти про управління відходами, звинувачуючи один одного в лобізмі. І ось один з них тепер став фігурантом розслідування НАБУ. #Букви розбиралися, чи є цьому докази, чи покриватимуть “Слуги” своїх, та чи це пов’язано з чиїмось бажанням посунути генпрокурора Ірину Венедіктову.