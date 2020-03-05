Запити оприлюднені на офіційній сторінці нардепа на порталі Верховної Ради.
Кабанов опублікував запити до Офісу Генерального прокурора, Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК) та Держюро розслідувань (ДБР).
“На сайті комітету з державних премій України в галузі науки і техніки про роботу за темою “Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір” розміщено 57 позитивних коментарів авторитетних зарубіжних і вітчизняних вчених і практиків щодо змісту і актуальності зазначеної роботи. Крім них розміщено два ідентичних коментарі, які не стосуються суті колективної роботи, містять бездоказові твердження, що паплюжать гідність та честь, а також ділову репутацію одного з авторів”, – йдеться в тексті запиту.
“У відкритих джерелах не знайдено підтвердження того, що коментатори – члени Спілки економістів України, доктора економічних наук, професора, як це зазначено в коментарях від їхніх імен … Також зі Спілки економістів України отримано повідомлення, що зазначені особи не є членами правління Спілки економістів України”, – зазначив нардеп.
Нардеп наголошує серйозність ситуації тим, що публікація подібних відгуків на офіційному сайті може завдати шкоди академіку, а також репутації України.
Тому Кабанов просить повідомити офіційно, чи є відомості про корупцію, до якої причетна Тетяна Єфименко як керівник Академії фінансового управління, і на якій стадії розгляду вони перебувають. А також просить “з метою встановлення боку в судовому позові встановити осіб та притягнути до відповідальності авторів коментарів, які публікують бездоказове інформацію”.
Варто відзначити, що “слуга народу” Олександр Кабанов перед обранням працював в ТОВ “Квартал 95”.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає низку змін у сфері вищої освіти. Набуття законопроєктом чинності означатиме певні зміни для студентів. Вони будуть нести відповідальність за недотримання академічної доброчесності: виявлення плагіату, фабрикації або фальсифікації в дипломній роботі може стати причиною того, що студент не отримає диплом за результатами навчання.