Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Кабанов звернувся із запитами до слідчих органів, щоб вони знайшли авторів негативних коментарів під науковою роботою "Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір" Тетяни Єфименко - академіка НАН України.

Запити оприлюднені на офіційній сторінці нардепа на порталі Верховної Ради.

Кабанов опублікував запити до Офісу Генерального прокурора, Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК) та Держюро розслідувань (ДБР).

“На сайті комітету з державних премій України в галузі науки і техніки про роботу за темою “Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір” розміщено 57 позитивних коментарів авторитетних зарубіжних і вітчизняних вчених і практиків щодо змісту і актуальності зазначеної роботи. Крім них розміщено два ідентичних коментарі, які не стосуються суті колективної роботи, містять бездоказові твердження, що паплюжать гідність та честь, а також ділову репутацію одного з авторів”, – йдеться в тексті запиту.

“У відкритих джерелах не знайдено підтвердження того, що коментатори – члени Спілки економістів України, доктора економічних наук, професора, як це зазначено в коментарях від їхніх імен … Також зі Спілки економістів України отримано повідомлення, що зазначені особи не є членами правління Спілки економістів України”, – зазначив нардеп.

Нардеп наголошує серйозність ситуації тим, що публікація подібних відгуків на офіційному сайті може завдати шкоди академіку, а також репутації України.

Тому Кабанов просить повідомити офіційно, чи є відомості про корупцію, до якої причетна Тетяна Єфименко як керівник Академії фінансового управління, і на якій стадії розгляду вони перебувають. А також просить “з метою встановлення боку в судовому позові встановити осіб та притягнути до відповідальності авторів коментарів, які публікують бездоказове інформацію”.

Варто відзначити, що “слуга народу” Олександр Кабанов перед обранням працював в ТОВ “Квартал 95”.