Народний депутат Олександр Качура подав до суду на колегу по фракції "Слуга народу" Єлизавету Богуцьку через образливий допис у Facebook.

Про це Качура повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Вчора Єлизавета написала образливий пост щодо мене. Подаю позов до суду! А виграні за рішенням суду кошти передам організаціям переселенців з анексованої РФ Автономної Республіки Крим. Хоч така користь буде від “діяльності” Єлизавети для кримчан”, – заявив він.

Мова йде про учорашній допис Богуцької, в якому вона прокоментувала заяву Качури щодо вакцинування від коронавірусу російським препаратом.

“Мені плювати, що там собі вирішив вколоти Качура, але говорити про те, що він піклується про здоров’я української нації – це вже занадто. Це ж треба бути тупим чоботом, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат!” – написала Богуцька.

У відповідь на повідомлення Качури щодо позову до суду Богуцька заявила, що прийде на засідання, “послухає, які конкретно слова, прочитані на її сторінці, образили заявника”.

“І чому інші, написані декількома рядками нижче, не викликали в нього жодних емоцій? Мені й самій цікаво”, – зазначила нардепка.

Парламентарка зауважила, що не збирається подавати зустрічний позов до суду.