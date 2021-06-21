Про це сам нардеп написав у Facebook.
“Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку”, – написав він.
У грудні 2020 року Камельчук потрапив до скандалу, коли заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу “вигаданою”.
“Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19”, – сказав він, дискутуючи з економічним експертом Василем Федіним.
“Ми не маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами: є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, дехто вважає нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить” – сказав депутат.
Камельчук назвав “пасткою” витрати великих сум на закупівлю вакцин урядом країни.
- Пізніше у своє виправдання Юрій Камельчук заявив, що статистикою коронавірусу маніпулюють у світі та не дають людині вибору.“Я вірю в те, що люди хворіють, я вдячний лікарям за те, що вони допомагають ставати людям здоровішими, ставлять їх на ноги. Я вірю, що люди хворіють на грип, пневмонію, різними видами різного ступеня тяжкості, вірю, що є SARS, і він був ідентифікований давно, що існують коронавіруси, і вони були ідентифіковані давно, ще в Радянському Союзі в 1960-х роках. У 2015 році деякі турагентства не рекомендували їхати в одну африканську країну, тому що там був коронавірус”, – сказав нардеп. За його словами, йдеться саме про “маніпуляції статистикою на світовому рівні”. Ба більше, він навіть не виключав теорію змови.