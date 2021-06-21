Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, який раніше заявляв, що коронавірус — вигадана хвороба і що не довіряє жодній вакцині у світі, став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від України з питань COVID-19.

Про це сам нардеп написав у Facebook.

“Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку”, – написав він.

У грудні 2020 року Камельчук потрапив до скандалу, коли заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу “вигаданою”.

“Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19”, – сказав він, дискутуючи з економічним експертом Василем Федіним.

“Ми не маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами: є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, дехто вважає нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить” – сказав депутат.

Камельчук назвав “пасткою” витрати великих сум на закупівлю вакцин урядом країни.