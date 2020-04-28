Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький роз'їжджає Києвом на рідкому спорткарі від Mercedes, що не зазначений в його декларації.

Про це повідомляють #Букви.

Кореспондент видання зафіксував, як нардеп в супроводі дівчини пересувався вулицею Грушевського в центрі Києва на автомобілі з відкидним верхом — Mercedes R129 2001 року випуску.

Цей кабріолет — спортивне авто люкс-класу (4-е покоління лінійки SL) німецької марки Mercedes-Benz. Він випускався з 1989 по 2001, всього за 13 років було вироблено тільки 204 940 одиниць. Вартість автомобіля — понад 35 тисяч доларів.

У 2002 році ця модель поступилася своєму спадкоємцю — Mercedes-Benz R230. Саме на цьому авто пересувався засновник компанії Apple Стів Джобс.

Варто зазначити, що вказаний автомобіль не був відображений в деклараціях нардепа за 2018 та 2019 роки. Крім того, відповідно до декларацій, народний депутат, який задекларував понад 5 млн гривень, не володіє й будь-якими іншими транспортними засобами.

При цьому в кінці 2019 року Куницький придбав майнові права на об’єкт незавершеного будівництва — паркомісце — в паркінгу багатоповерхового будинку в Полуничному провулку в Одесі. Декларацій за поточний рік Куницький не подавав.

#Букви звернулися до народного депутата за коментарем.