Про це повідомляють #Букви.
Кореспондент видання зафіксував, як нардеп в супроводі дівчини пересувався вулицею Грушевського в центрі Києва на автомобілі з відкидним верхом — Mercedes R129 2001 року випуску.
Цей кабріолет — спортивне авто люкс-класу (4-е покоління лінійки SL) німецької марки Mercedes-Benz. Він випускався з 1989 по 2001, всього за 13 років було вироблено тільки 204 940 одиниць. Вартість автомобіля — понад 35 тисяч доларів.
У 2002 році ця модель поступилася своєму спадкоємцю — Mercedes-Benz R230. Саме на цьому авто пересувався засновник компанії Apple Стів Джобс.
Варто зазначити, що вказаний автомобіль не був відображений в деклараціях нардепа за 2018 та 2019 роки. Крім того, відповідно до декларацій, народний депутат, який задекларував понад 5 млн гривень, не володіє й будь-якими іншими транспортними засобами.
При цьому в кінці 2019 року Куницький придбав майнові права на об’єкт незавершеного будівництва — паркомісце — в паркінгу багатоповерхового будинку в Полуничному провулку в Одесі. Декларацій за поточний рік Куницький не подавав.
#Букви звернулися до народного депутата за коментарем.
- Раніше журналісти проекту “Схеми” з’ясували, що генпрокурорка Ірина Венедіктова та її чоловік Денис Колесник не задекларували елітну квартиру в Києві, в якій проживають. Вартість житла – близько півмільйона доларів.
- Журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський та його сім’я володіють 24 квартирами і 17 автомобілями. За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Депутат пояснював свій стан “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї — близько 2,5 мільйона доларів.
- У січні нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський заявив, що його сім’я має намір продати частину своїх автомобілів та віддати гроші на благодійність.