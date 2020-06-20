Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував документ, в якому викладено рекомендації для журналістів про те, як писати про голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Відповідний пост нардеп опублікував в Facebook.

Гео Лерос оприлюднив скріншоти документа, написаного російською мовою, з назвою “Меседж-бокс для коментування інтерв’ю А. Єрмака, а також актуальних подій (від 18.06)”.

У документі є такі розділи: “Меседж-бокс для коментування інтерв’ю А. Єрмака виданню “ЛБ”,” Тези для коментування акції “партії Шарія”, “Тези для коментування кримінального переслідування П. Порошенка”, “Тези для коментування провалу голосування за програму Кабміну” та “Додатки” на 8 сторінках.

Нардеп показав фрагмент під назвою “Тези для поширення інтерв’ю А. Єрмака С. Кошкіній (від 17.06)”. Структура документа виглядає таким чином: вказана тема, меседжі, завдання, а також рекомендації щодо заголовків.

Гео Лерос також показав скріншот, на якому продемонстровано, що у властивостях документа вказано його автора — Михайла Подоляка, радника голови Офісу Президента.

“[Андрій] Єрмак (голова Офісу Президента — ред.) як козел мекає все, що йому [Михайло] Подоляк (радник Андрія Єрмака — ред.) пише. Бачу, деякі ЗМІ розібрали заголовки просто з цього файлу, лол”, — прокоментував Лерос.