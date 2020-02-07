«Слуга» Ліза Богуцька шукає свідків для керівника САП Холодницького: переписка

Таку переписку депутатки кореспонденти #Букв сфотографували в четвер у Раді.

Богуцька писала адресату Назару Холодницькому, що хтось готовий співпрацювати по справі проти одного з регіональних керівників.

“Він згоден, при тому з радістю. Але сказав, що йому ніхто нічого не передавав. І ще питає в якості кого він там може виступити. Якщо в якості свідка, то … (очевидно розірве ім’я фігуранта – ред.) на друзки”, – пише Богуцька.

Переписку депутат вела в меседжері Facebook.

Водночас не виключено, що Богуцька могла переписуватись з пранкером. Так, кілька місяців тому #Буквам розповідали, що переписку від імені Холодницького намагались вести з нардепом Юрієм Корявченковим. Але той не відреагував.

Крім того, нещодавно, заступник генпрокурора Віктор Трепак повідомив, що від його імені просять закривати справи.