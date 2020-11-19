Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець заявив, що в квітні 2020 року за гуманітарним вантажем до Китаю літав другий борт "Мрії". До слова, цей літак стоїть недобудований з кінця 80-х років.

Про це розповідають #Букви.

Так, в інтерв’ю виданню “Бабель” Мотовиловець заявив наступне: “У нас є два літаки “Мрія”: один, який зараз постійно літає, другий, який завжди стояв. І замовлення “Епіцентру” дозволило підняти “Мрію” номер два й полетіти в Китай. На підтвердження того, що в нас є авіабудування і найбільший літак — символ України.

Літак “Мрія”, або Ан-225 будувався в двох екземплярах, але повністю закінчили лише один. 21 грудня 1988 року “Мрія” здійснила свій перший політ.

#Буквам у пресслужбі Держпідприємства “Антонов” підтвердили, що літає лише одна “Мрія”, будівництво якої завершили ще за часів Радянського Союзу.

“Не знаю, що саме мав на увазі пан народний депутат, але у нас “Мрія” в льотному екземплярі лише одна. І саме цей літак здійснював серію рейсів з доставки гуманітарного вантажу для боротьби з коронавірусом”, – зазначили в пресслужбі.

В Україні є ще одна “Мрія”, але вона не літає взагалі: є фюзеляж, є оперення, але немає двигунів та сучасного електронного обладнання.

“Мрія” була побудована ще у 80-х роках минулого сторіччя. За радянських часів ще було фінансування, тому збудували одну “Мрію”, а другу планували. Тоді вдалося зробити фюзеляж, крила, оперення – металевий корпус літака. Але основне питання в тому, що літак потрібно оснастити відповідними системами, авіонікою. Після розпаду Радянського Союзу фінансування зупинилося і підприємству не вдалося завершити усі ці роботи”, – повідомили у пресслужбі ДП.

На сьогодні, якщо почати добудовувати другу “Мрію”, то необхідно провести великий обсяг конструкторських робіт. На літак уже потрібно буде встановлювати сучасні електронні системи, адже за 30 років далеко пішли вперед системи авіоніки, навігації.

“Тобто усе це означає: великий обсяг конструкторських робіт, закупівля усіх систем, випробування. Це досить коштовний і тривалий процес”.

У ДП “Антонов” наголосили, що питання добудови “Мрії” не забуте, підприємство дійсно шукає інвестора.

“Була у нас розмова з китайською компанією, але потім усе загальмувалося. Бо сам літак треба було добудовувати в Україні, а вони хотіли частково в Китаї. Тому цей проєкт розвитку зупинився. Наразі друга “Мрія” стоїть розібрана: фюзеляж окремо, крила окремо, хвіст окремо. Якщо ми замовимо, то “Мотор Січ” виготовить для неї двигуни – це серійні двигуни Д-18Т. Такі стоять на “Руслані”. На “Мотор Січі” ці двигуни модернізують за новими стандартами. Але наразі питання не в двигунах, є значно більший обсяг роботи”, – зауважили в пресслужбі ДП.