Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") став переможцем антипремії "Академічна негідність-2019" у категорії "Плагіатор 2019".

“Переможці” були оголошені науковою спільнотою 18 грудня. Трансляцію здійснювало волонтерське суспільне телебачення I-UA.TV.

Антипремія присуджується з 2016 року. Цього року була найбільша кількість номінацій — вісім. У них були представлені 27 кандидатів, відібраних на підставі доказів: документів, викриттів у ЗМІ, свідчень авторитетних учених.

У номінації “Плагіатор 2019” були представлені такі кандидати:

• Костянтин Олександрович Ващенко, державний секретар Міністерства фінансів, за текстові запозичення в докторській дисертації;

• Сергій Віталійович Бабак, голова освітнього комітету ВРУ, за текстові запозичення у публікаціях та докторській дисертації;

• Петро Андрійович Ющенко, за текстові запозичення в докторській дисертації та імітацію дослідження;

• Олександр Іванович Яцина, заступник директора Національного інституту раку, за текстові запозичення в докторській дисертації та відкриття “тазового дна”;

• Ганна Анатоліївна Фотіна, за текстові запозичення в докторській дисертації.

У підсумку найбільшу кількість голосів отримав Сергій Бабак.

“Історія з плагіатом Бабака почалася ще три роки тому, восени 2016 року, коли в декількох групах в Facebook, де присутні вчені, з’явилася інформація про плагіат у його публікації з роботи російського студента. Копнули глибше, і навесні з’явилося викриття, що пан Сергій і в докторській дисертації запозичив чужі тексти”, – зазначила глава ради ГО “ТРОН”, координатор антиплагіатної ініціативи “Дисергейт”, кандидат економічних наук Світлана Вовк.

Вона уточнила, що вчені очікують реакції партії “Слуга народу” щодо порушника академічної доброчесності.

Варто відзначити, що Бабак отримав ступінь доктора технічних наук після захисту в 2016 році дисертації “Комп’ютеризовані системи контролю довкілля об’єктів енергетики на базі безпілотних авіаційних комплексів”.

Також були визначені “переможці” в номінаціях “Фальсифікатор 2019”, “Псевдонауковець 2019”, “Скандал 2019” тощо.

(На відео – з 4:00)

ДОВІДКА. Ініціативна група українських учених “Дисергейт” викриває факти плагіату і псевдонауки при захисті дисертацій. Її історія почалася зі скандалу навколо докторської дисертації Катерини Кириленко, дружини віцепрем’єра В’ячеслава Кириленка. “Дисергейт” проводить конкурс “Академічна негідність року”, в рамках якого можна проголосувати за найгучніші скандали в українській науці та освіті. Серед тих, хто голосує, значний відсоток вчених і педагогів.

Викритих в академічному плагіаті, поширенні псевдонаукових тверджень, корупційних та інших зловживаннях вчених України висувають журналісти, вчені та активісти (за наявності публікацій на підтвердження фактів таких порушень).