“Переможці” були оголошені науковою спільнотою  18 грудня. Трансляцію здійснювало волонтерське суспільне телебачення I-UA.TV.

Антипремія присуджується з 2016 року. Цього року була найбільша кількість номінацій — вісім. У них були представлені 27 кандидатів, відібраних на підставі доказів: документів, викриттів у ЗМІ, свідчень авторитетних учених.

У номінації “Плагіатор 2019” були представлені такі кандидати:

• Костянтин Олександрович Ващенко, державний секретар Міністерства фінансів, за текстові запозичення в докторській дисертації;

Сергій Віталійович Бабак, голова освітнього комітету ВРУ, за текстові запозичення у публікаціях та докторській дисертації;

• Петро Андрійович Ющенко, за текстові запозичення в докторській дисертації та імітацію дослідження;

• Олександр Іванович Яцина, заступник директора Національного інституту раку, за текстові запозичення в докторській дисертації та відкриття “тазового дна”;

• Ганна Анатоліївна Фотіна, за текстові запозичення в докторській дисертації.

У підсумку найбільшу кількість голосів отримав Сергій Бабак.

“Історія з плагіатом Бабака почалася ще три роки тому, восени 2016 року, коли в декількох групах в Facebook, де присутні вчені, з’явилася інформація про плагіат у  його публікації з роботи російського студента. Копнули глибше, і навесні з’явилося викриття, що пан Сергій і в докторській дисертації запозичив чужі тексти”, – зазначила глава ради ГО “ТРОН”, координатор антиплагіатної ініціативи “Дисергейт”, кандидат економічних наук Світлана Вовк.

Вона уточнила, що вчені очікують реакції партії “Слуга народу” щодо порушника академічної доброчесності.

Фото: Скріншот

Варто відзначити, що Бабак отримав ступінь доктора технічних наук після захисту в 2016 році дисертації “Комп’ютеризовані системи контролю довкілля об’єктів енергетики на базі безпілотних авіаційних комплексів”.

Також були визначені “переможці” в номінаціях “Фальсифікатор 2019”, “Псевдонауковець 2019”, “Скандал 2019” тощо.

Фото: Sergey Babak / Facebook

(На відео – з 4:00)

ДОВІДКА. Ініціативна група українських учених “Дисергейт” викриває факти плагіату і псевдонауки при захисті дисертацій. Її історія почалася зі скандалу навколо докторської дисертації Катерини Кириленко, дружини віцепрем’єра В’ячеслава Кириленка. “Дисергейт” проводить конкурс “Академічна негідність року”, в рамках якого можна проголосувати за найгучніші скандали в українській науці та освіті. Серед тих, хто голосує, значний відсоток вчених і педагогів.

Викритих в академічному плагіаті, поширенні псевдонаукових тверджень, корупційних та інших зловживаннях вчених України висувають журналісти, вчені та активісти (за наявності публікацій на підтвердження фактів таких порушень).

  • У квітні в Міністерстві освіти і науки України запропонували обговорити можливість скасування рішення про присудження наукового ступеня тим, в чиїх роботах буде знайдено плагіат.
  • Раніше Кабінет Міністрів схвалив створення Національного репозитарію академічних текстів для боротьби з плагіатом.