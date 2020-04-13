Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Думаю, що завтра з ранку ми зможемо точно підтвердити це засідання (в середу – ред.) і будемо звертатися знову до президента України, щоб він ініціював засідання”, – сказав Корнієнко журналістам після засідання фракції в понеділок.

За його словами, між фракцією і главою держави існує домовленість про те, що він буде допомагати “Слузі народу” ініціювати позачергові засідання, щоб не збирати 150 підписів депутатів в період пандемії COVID-19.

Відповідаючи на питання, які рішення депутати прийматимуть на позачерговому засіданні, Корнієнко розповів, що в даний час підготовлений ряд актуальних законопроектів і належить швидко проаналізувати, які з них найбільш нагальні, “щоб ми не затримували депутатів в залі і проголосували якийсь мінімум”.

“В першу чергу, це друге читання (законопроекти у другому читанні – ред.) або те, що можна в цілому проголосувати, якщо на це буде згода всіх фракцій. Я не думаю, що порядок денний буде якийсь фантастичний. Думаю, що два-три – до п’яти актів”, – зазначив депутат.

Корнієнко також розраховує, що парламент в середу підтримає зміни в регламент, які прискорять розгляд в другому читанні законопроекту по банкам.

Він також повідомив, що кадрове питання на позачергове засідання поки не виноситься.

Як повідомлялося, під час підготовки до другого читання в банківський законопроект внесено понад 16 тисяч поправок.