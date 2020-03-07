Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський опублікував у соціальних мережах пост про те, що Україну вже в травні може очікувати дефолт, а згодом видалив його.

На даний факт звернув увагу юрист і експерт в сфері антикорупційної політики, засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Він, зокрема, оприлюднив у Facebook скріншот поста Дубінського.

“Представники МВФ у неофіційній комунікації повідомили прем’єру Шмигалю, що кредиту не буде. У травні вірогідний дефолт”, – говорилося у видаленій публікації нардепа.

Дубінський не пояснював, чому видалив повідомлення.

“Ще тижня не пройшло, як вони змінили Уряд та на днях звільнили генпрокурора. І вже нам відмовили в кредиті МВФ, а в травні – очікуємо дефолт. Молодці, я дійсно аплодую групі Коломойського та Авакова. “Повоювали” з ЄС та США, показали хто в домі “хазяїн”, що тут посли не можуть радити нашому президенту, як співпрацювати”, – прокоментував ситуацію Лємєнов.

У коментарях під його постом користувачі (зокрема, керівник Державної митної служби Максим Нефьодов) підтвердили справжність поста Дубінського.