На даний факт звернув увагу юрист і експерт в сфері антикорупційної політики, засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.
Він, зокрема, оприлюднив у Facebook скріншот поста Дубінського.
“Представники МВФ у неофіційній комунікації повідомили прем’єру Шмигалю, що кредиту не буде. У травні вірогідний дефолт”, – говорилося у видаленій публікації нардепа.
Дубінський не пояснював, чому видалив повідомлення.
“Ще тижня не пройшло, як вони змінили Уряд та на днях звільнили генпрокурора. І вже нам відмовили в кредиті МВФ, а в травні – очікуємо дефолт. Молодці, я дійсно аплодую групі Коломойського та Авакова. “Повоювали” з ЄС та США, показали хто в домі “хазяїн”, що тут посли не можуть радити нашому президенту, як співпрацювати”, – прокоментував ситуацію Лємєнов.
У коментарях під його постом користувачі (зокрема, керівник Державної митної служби Максим Нефьодов) підтвердили справжність поста Дубінського.
- Раніше колишній співвласник “ПриватБанку”, український олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю Financial Times повідомив, що виступає за оголошення Україною дефолту. Він висловив думку, що Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму жорсткої економії Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також оголосити дефолт за зовнішнім боргом.
- Згодом сам Зеленський спростував можливість дефолту в нашій країні, назвавши відповідні заяви “чутками” і “продуманими акціями”.