Кореспондент #Букв зафіксував нардепа на вулиці біля будівлі Парламенту.
Дубінський був одягнений у жилет італійського бренду Moncler.
Вартість такого на сайті бренду складає $ 1285.
В описі зазначено, що чоловічий жилет Vulcan з лінії 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara, 7-ї колекції проєкту Moncler Genius, виконаний із нейлону і “втілює дизайнерське бачення чоловічого одягу”. Модель характеризується нашивками з логотипом Moncler.
Moncler S.p.A. – італійський бренд одягу, взуття та інших виробів, заснований у 1952 році Рене Рамільоном. Слово Moncler – це абревіатура назви міста Монестьє-де-Клермон, розташованого у французьких Альпах.
Найбільш популярною продукцією бренду є куртки і спортивний одяг.
У 2003 році бренд придбав італійський підприємець Ремо Руффіні, котрий став директором компанії. Він розробив стратегію з продажу куртки Moncler по всьому світу.
- Раніше народний депутат Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігуса в “заказусі” після розслідування про 24 квартири, 70 соток землі, два будинки й 17 автомобілів “слуги народу”. Розслідування викликало великий резонанс у медіа та суспільстві. #Букви зібрали інформацію про нардепа від президентської партії.
- У січні повідомлялося, що з початку депутатства Олександр Дубінський поповнив свій парк автомобілів ще чотирма елітними машинами. Згодом нардеп заявив, що його сім’я має намір продати частину своїх автомобілів і віддати гроші на благодійність.