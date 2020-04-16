Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Дубінський прибув сьогодні на позачергове засідання Верховної Ради в жилеті вартістю 1285 доларів США.

Кореспондент #Букв зафіксував нардепа на вулиці біля будівлі Парламенту.

Дубінський був одягнений у жилет італійського бренду Moncler.

Вартість такого на сайті бренду складає $ 1285.

В описі зазначено, що чоловічий жилет Vulcan з лінії 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara, 7-ї колекції проєкту Moncler Genius, виконаний із нейлону і “втілює дизайнерське бачення чоловічого одягу”. Модель характеризується нашивками з логотипом Moncler.

Moncler S.p.A. – італійський бренд одягу, взуття та інших виробів, заснований у 1952 році Рене Рамільоном. Слово Moncler – це абревіатура назви міста Монестьє-де-Клермон, розташованого у французьких Альпах.

Найбільш популярною продукцією бренду є куртки і спортивний одяг.

У 2003 році бренд придбав італійський підприємець Ремо Руффіні, котрий став директором компанії. Він розробив стратегію з продажу куртки Moncler по всьому світу.