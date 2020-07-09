Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський викликав київського мера Віталія Кличка "на бій", а саме - проїхатися на велосипеді по київських дорогах.

Про це Дубінський повідомив в своєму блозі на Youtube-каналі.

Нардеп запропонував проїхати з Позняків до вулиці Пушкінська, де розташована міська адміністрація Києва, щоб протестувати якість доріг і наочно показати відсутність велодоріжок.

Він проїхав через Південний міст, Дружби народів, Либідську, Червоноармійську та доїхав до Льва Толстого. На поїздку у Дубінський витратив рівно одну годину.

“Віталій Володимирович Кличко, проїдьте такий же маршрут, покажіть велозручності міста для киян. А потім подумайте, йти вам в мери знову або не йти”, – заявив Дубінський.

Раніше видання “ЗеБабель” повідомило, що Дубінський знімав проморолик для своєї передвиборної кампанії на столичному Південному мосту, чим спровокував затор. Посередині проїжджої частини зі знімальною командою став його зелений позашляховик Mercedes-Benz G Class, а сам Дубінський пересів на велосипед. Після цієї публікації Дубінський пригрозив головному редактору інтернет-видання “ЗеБабель” Катерині Коберник “надавати ляпасів трусами”.

Зазначимо, що 2 липня Дубінський опублікував селфі зі студії ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”, головною темою якого була відставка Якова Смолія. Нардеп прокоментував свою участь у програмі так: “Їб*мо Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі “1+1”.