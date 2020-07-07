Народний депутат від фракції «Слуги народу", який претендує на посаду мера Києва, Олександр Дубінський пригрозив головному редактору інтернет-видання "ЗеБабель" Катерині Кабернік "відшльопати трусами по обличчю".

Аудіозвук Дубінський опублікував в своєму Telegram-каналі.

Раніше видання “ЗеБабель” повідомило, що Дубінський знімав проморолик для своєї передвиборної кампанії на столичному Південному мосту, чим спровокував затор. По середині проїжджої частини зі знімальною командою став його зелений позашляховик Mercedes-Benz G Class, а сам Дубінський пересів на велосипед.

Дубінський в своєму Telegram-каналі відреагував на новину видання.

“До заказушної історії за гроші Кличко щодо велосипедної теми приєднався зебабель) тупі зевівці)”, – написав Дубінський.

Він також залишив голосове повідомлення для головного редактора “ЗеБабеля” Кабернік Каті.

“Катя, у мене питання. Здрастуйте. Ось ви пишете ху*ню, що мене привезли на джипі на міст, а потім пересів на велосипед. Ви впевнені в цій ху*ні? Або хочете, щоб я вас трусами відшльопав? Я можу. Давайте почнемо”, – заявив “слуга народу”.