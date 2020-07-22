В "Слугу народу" хочуть висунути в мери Одеси одного з фронтменів команди КВН "Одеські джентльмени", підприємця Олега Філімонова. Нібито його кандидатуру схвалив сам президент Зеленський.

Про це повідомляє агентство “РБК-Україна” з посиланням на оточення президента.

Щодо виборів у Харкові, що кандидатом у мери від “Слуги народу” може стати IT-бізнесмен Роман Катеринчик. Його компанії Artjoker і Turboseo займаються веб-розробкою і інтернет-рекламою. На останніх дострокових виборах до Парламенту Катеринчик замикав першу десятку списку партії Шарія.

При цьому в “Слузі народу” визнають, що за лічені місяці знайти реального конкурента Геннадію Кернесу навряд чи вдасться.

За словами джерел в команді Зеленського, в Дніпрі вони хочуть висунути в мери головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, нинішнього депутата облради від БПП Сергія Риженка.

“Слуга народу” Максим Бужанський також братиме участь у виборах мера Дніпра, незалежно від вибору Володимира Зеленського.