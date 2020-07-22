Про це повідомляє агентство “РБК-Україна” з посиланням на оточення президента.
Щодо виборів у Харкові, що кандидатом у мери від “Слуги народу” може стати IT-бізнесмен Роман Катеринчик. Його компанії Artjoker і Turboseo займаються веб-розробкою і інтернет-рекламою. На останніх дострокових виборах до Парламенту Катеринчик замикав першу десятку списку партії Шарія.
При цьому в “Слузі народу” визнають, що за лічені місяці знайти реального конкурента Геннадію Кернесу навряд чи вдасться.
За словами джерел в команді Зеленського, в Дніпрі вони хочуть висунути в мери головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, нинішнього депутата облради від БПП Сергія Риженка.
“Слуга народу” Максим Бужанський також братиме участь у виборах мера Дніпра, незалежно від вибору Володимира Зеленського.
- Ранее #Буквы рассказывали, что народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук победила в праймериз и идет на выборы мэра Киева от “Слуги народа”.