Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook народний депутат від партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

“Депутат- “слуга” Холодов. Пропустив всі позачергові засідання ВР. Влаштував скандал на авіарейсі”, – написала нардеп.

Раніше Холодов заявив, що перехворів коронавірусом на Кіпрі.

Журналістка Наталія Седлецька повідомила в Facebook, Холодов влаштував скандал в аеропорту на Кіпрі, тому що авіалінії SkyUp сумнівалися, чи пускати його на рейс Ларнака-Київ.

“Епічна ситуація. Тільки що депутат від “Слуги народу”Андрій Холодов влаштував скандал в аеропорту на Кіпрі, тому що авіалінії SkyUp сумнівалися чи пускати його на рейс Ларнака-Київ. За 5 годин до цього народний обранець сам опублікував у себе на Фейсбуці пост — в якому пояснив, чому останні півтора місяця він провів не в Україні, а на Кіпрі, пропустивши 5 позачергових засідань Ради. Каже — захворів там на короновірус, і лікарі йому заборонили виходити з дому, при цьому тест йому не робили. Але депутат упевнений, що перехворів саме на Covid-19 у важкій формі, з гострим бронхітом”, – пояснила журналістка.

За її словами, працівників SkyUp, очевидно, збентежила ця інформація, оприлюднена самим депутатом — і вони задумалися чи не несе Холодов загрозу для інших пасажирів рейсу і запропонували звернутися до лікаря і скласти тест.

“Я говорю це взагалі-то незаконно, ви не хочете мене випускати?! Так що хлопці, ви вибачте, якщо я не доберуся! Це представники української компанії, які начиталися преси, порушують закони! Мізків повний кошик! Спробую дістатися до Києва попри придурків, які сидять в цій компанії!! “, – заявив депутатАндрій Холодов в своєму відеозверненні.

В общем, авиакомпания SkyUp Airlines теперь не пускает меня в самолёт.

🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ Опубліковано Андрієм Холодовим Четвер, 30 квітня 2020 р.

Народний депутат Ірина Геращенко попросила спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відреагувати на поведінку нардепа від “Слуги народу”.

“Хотілося б почути коментар голови ВР Д. Разумкова, першого номера списку “СН” з оцінкою дій свого соратника. Тому що “ЄС”він коментує кожен день. І не в ФБ, а з найвищої трибуни країни. Друзі, оголошуємо челендж — напишіть пану Разумкову про “слуг”, дії яких він не помітив. Нагадаємо Дмитру, що він — перший номер “слуг”, нехай їх і виховує”, – написала Геращенко.