Політичні сили "Слуга народу" й Радикальна партія Олега Ляшка стали лідерами по витратах у 2019 році.

Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Так, у КВУ проаналізували витрати політичних партій у 2019 році (згідно з їхніми фінансовими звітами, поданими до Національного агентства з питань запобігання корупції).

“Лідерами за витратами стали Радикальна партія Олега Ляшка та “Слуга народу”. Так, РПЛ впродовж року витратила на статутну діяльність 493 млн гривень, “Слуга народу” – 479 млн”, – відзначається в повідомленні.

На третьому місці по витратах – ВО “Батьківщина” (375 млн гривень).

За нею розташувалися “Європейська Солідарність” з 270 млн гривень витрат і “Голос” – 255 млн гривень.

Менші витрати у низки партій, які не пройшли до Верховної Ради на виборах 2019 року: “Опозиційного блоку” (179 млн гривень), “Української стратегії Гройсмана” (117 млн гривень), ВО “Свобода” (100 млн гривень), партії “Сила і честь” (35 млн гривень).

Загалом українські партії витратили в 2019 році майже 2,5 млрд гривень. З них 63 % витрат – це оплата парламентської й президентської виборчих кампаній.

“Отримані дані розвінчують міф про сліпу віру в нові обличчя. Як і раніше, успіх на виборах потребує серйозних фінансових вливань. Фінансовий звіт “Слуги народу” підтверджує цю тезу. Організація виборів потребує значних коштів, і жодна партія не може повністю покладатися лише на роботу власних волонтерів, підтримку віртуальних Інтернет-команд чи залучення громадян на низовому рівні. Українські вибори все ще залишаються надзвичайно дорогими, і самого лише ентузіазму партійного апарату чи підтримки громадян замало для проведення повномасштабної кампанії в рамках всієї країни”, – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

ДОВІДКА. Під час дослідження КВУ до уваги бралися витрати партій, які на останніх парламентських виборах набрали понад 2 % голосів. Дані наведено без інформації про “Опозиційну платформу – За життя”. Як відзначають у КВУ, звіт цієї політсили “не дає змоги оцінити загальні витрати за 2019 рік”.