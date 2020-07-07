Про це Верещук розповіла в ефірі програми Bihus.Info “Рольові Ігри”.
За словами Верещук, вона знайома з Козаком з тих пір, коли була мером міста Рава-Руська Львівської області.
На питання журналіста, як Ірина Верещук ставиться до Козака, нардеп відповіла: “Нейтрально. Не позитивно и не негативно”.
“Він був депутатом Львівської обласної ради з 2010 року. Він балотувався в нас по мажоритарному округу, а це створює такий тісний контакт і знайомство з будь-яким міським, сільським, селищним головою. Ми жартома називали його “нашим бюджетом розвитку”. Він в районах Яворівського та Жовківського виборчого округу зробив більше, ніж два районні бюджети розвитку. Так склалося. Була повністю системна робота. Працювали команди людей, які день і ніч їздили по округу, описували проблеми, знайомилися з працівниками всіх сфер без винятку – починаючи від священиків і закінчуючи вчителями і лікарями … Я не знаю, робив він це щиро чи ні, але зробив дуже багато”, – розповіла депутат.
Ірина Верещук заявила, що у Верховній Раді лише двічі бачилася з Козаком і “тільки привіталися”.
“Як не дивно, ми бачилися всього два рази, і то тільки в коридорах. Привіталися – і все. Він посміявся і сказав: “Ну окей, бачив тебе на NewsOne і на 112”. Я кажу: “Ну дякую, і тепер нас пов’язують саме таким чином”. Посміялися – і не більше”, – розповіла нардеп.
- Раніше нардеп від “Слуги народу” Ірина Верещук, посилаючись на фейк 6-річної давнини, запитала п’ятого президента України Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії.
- Пізніше Ірина Верещук після прямого ефіру програми “Свобода слова” на ICTV визнала, що свідомо використала інформацію про те, що президент Петро Порошенко “вітав Володимира Путіна з Днем Росії у 2014-му”.