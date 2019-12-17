Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

За словами Качури, “десакралізувати” Парламент вдалося завдяки ініціативі про зняття депутатської недоторканності і закону про незаконне збагачення.

“Різні люди можуть просочуватися, так у всьому світі. Але все одно, якщо кандидат не працює, якщо він не представляє з себе нічого, люди не проголосують і все… Ми десакралізували Парламент. Багато народних депутатів попередніх скликань вже не хочуть балотуватися. Вони кажуть: ну а сенс мені. Ось народний депутат до мене один підходив і каже: “Ну, раніше я йшов, і у мене була недоторканність, а зараз недоторканності не буде. Потім ви ще ухвалили закон про незаконне збагачення. Я зараз вже нічого не можу купити, по суті, ні на себе, ні на родичів. Все заберете. І сенс? Раніше за голосування давали гроші, бувало і по мільйону доларів, а зараз що?..”- розповів Качура.

За словами нардепа, раніше “була певна такса за всі голосування”, а тепер “це буде звичайною роботою”. Качура висловив думку, що Україна рухається до європейської моделі парламентаризму, “де бути депутатами непрестижно”.

“Я нещодавно спілкувався з депутатами з палати громад Великобританії, там ніхто не хоче особливо бути депутатом. Тому що в Британії це просто висока платня, і у тебе є якісь певні пільги на комунальні послуги, і ти просто професіонал, який займається законотворчою діяльністю і представляє інтереси людей, але не небожитель. Сподіваюся, що і ми до цієї моделі прийдемо. Процес ми запустили”, – запевнив Качура.

Він також поінформував, що підтримує ідею про скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300 осіб.