Про це Качура розповів в інтерв’ю #Буквам.

За його словами, все почалося після відкриття кримінального провадження щодо нардепа від “Європейської Солідарності” Софії Федини за її висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського. Качура тоді звернувся в правоохоронні органи за фактом заяв і першим повідомив у Мережі про відкриття кримінального провадження проти Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій.

“Коли я опублікував, що є такий ЕРДР, то вони багато ходили, думали, що робити з цього приводу. Що робити. Давайте якось треба з Качурою розібратися. Далі – є ще такий член партії “ЄС” Тетяна Чорновол, якій, на мою думку, дали завдання щодо моєї дискредитації. Вона взяла і написала, що він друг Шарія і він фінансував його партію, ну тобто як би це взагалі повна маячня… Вона написала, що я під час Євромайдану очолював центральну організацію “Український вибір” замість Медведчука. Повний абсурд”, – наголосив Качура.

Він уточнив, що направив два запити щодо Чорновол, один із яких – з приводу “її психічного здоров’я”.

“Вона там понаписувала, що я рука Кремля і таке інше. Я з цього приводу направив два запити, на якій підставі у неї нагородний автомат, з яким вона в ефірі обіцяла відстоювати інтереси Пашинського. І другий, з приводу її психічного здоров’я. І направив в різні установи”, – зазначив Качура.

Нардеп вважає запит з приводу здоров’я коректним, оскільки Чорновол – “публічна особа”.

“Я вважаю, що треба все-таки розібратися, Тетяна – публічна особа. Для того, щоб встановити, наскільки як би людина може нести відповідальність за свої висловлювання. Тобто потрібно розібратися: може, вона взагалі неосудна. І її не можна притягнути до відповідальності за її слова. Ті звинувачення, які прозвучали з її боку, вони ж не підтверджені нічим, але я розумію, що вона виконувала поставлене завдання”, – вважає Качура.